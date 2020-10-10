Раненный в Карабахе российский журналист Юрий Котенок вышел из комы

Раненный при обстреле Карабаха российский журналист Юрий Котенок вышел из комы. Его отключили от аппарата ИВЛ.

Врачи оценивают состояние пострадавшего журналиста как стабильно тяжелое.

«Раненый журналист вышел из комы, отключен от аппарата искусственного дыхания. Он начал говорить, его состояние стабильно тяжелое», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь ереванского медцентра «Эребуни» Шушан Унанян.

Юрий Котенок был ранен при обстреле храма в городе Шуши. Его оперативно прооперировали в местной больнице. Вместе с ним пострадали еще двое граждан России — корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов и проводник. Они получили травмы средней степени тяжести.

После новостей о ранении сотрудников СМИ в зоне боевых действий международная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала всех участников военного конфликта обеспечить безопасность журналистов и корреспондентов в Карабахе. Об этом сообщает RT. Армения и Азербайджан должны также позволить сотрудникам СМИ свободно «осуществлять свою профессиональную деятельность».