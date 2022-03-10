Раненная в результате обстрела Первомайска жительница ЛНР умерла

Жительница Первомайска умерла от ранения, полученного при обстреле города со стороны украинских военных. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на Минздрав ЛНР.

«Пациентка в Первомайске скончалась от полученных ранений», — сказали в ведомстве.

Украинские силовики 9 марта, в 21:00, обстреляли из артиллерии Первомайск. В результате ранение получила мирная жительница, а также оказался поврежден газопровод среднего давления.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, за ночь украинские военные совершили шесть обстрелов по шести населенным пунктам Луганской народной республики.

В Голубовском в результате обстрелов оказалась повреждена линия электропередач. Из-за этого жители двух поселков в ЛНР оказались без света.

При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что с 17 февраля ВСУ 699 раз обстреляли территорию ЛНР. Украинская армия выпустила 6967 боеприпасов различного калибра.