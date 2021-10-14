Солдаты армии Карабаха получили ранения в перестрелке

Ранения различной степени тяжести получили шесть военных армии обороны Нагорного Карабаха после обстрела со стороны армии Азербайджана. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он пояснил, что огонь вели по позициям военных Нагорного Карабаха около сера Норшен. «Ранены шесть военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», — написал Татоян.

Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале опровергло причастность к стрельбе. В ведомстве заявили, что огонь открыли незаконные армянские вооруженные отряды.

«По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые», — подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Вооруженные столкновения между армиями Нагорного Карабаха и Азербайджана начались осенью прошлого года. Остановить боевые действия удалось после подписания трехстороннего соглашения президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Документ предусматривал полную остановку боевых действий и фиксировал участников конфликта на занимаемых позициях. Россия ввела миротворцев, которые начали следить за перемирием и взяли под охрану Лачинский коридор, связывающий территорию непризнанной республики и Армению.