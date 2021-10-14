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    14 октября 2021, 23:33

    Солдаты армии Карабаха получили ранения в перестрелке

    Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил о шести раненных солдатах в ходе перестрелки

    Анатолий Минкин

    Ранения различной степени тяжести получили шесть военных армии обороны Нагорного Карабаха после обстрела со стороны армии Азербайджана. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

    Солдаты армии Карабаха получили ранения в перестрелке

    Он пояснил, что огонь вели по позициям военных Нагорного Карабаха около сера Норшен. «Ранены шесть военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», — написал Татоян.

    Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале опровергло причастность к стрельбе. В ведомстве заявили, что огонь открыли незаконные армянские вооруженные отряды.

    «По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые», — подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

    Вооруженные столкновения между армиями Нагорного Карабаха и Азербайджана начались осенью прошлого года. Остановить боевые действия удалось после подписания трехстороннего соглашения президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    Документ предусматривал полную остановку боевых действий и фиксировал участников конфликта на занимаемых позициях. Россия ввела миротворцев, которые начали следить за перемирием и взяли под охрану Лачинский коридор, связывающий территорию непризнанной республики и Армению.