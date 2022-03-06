Ранения после обстрелов ВСУ получили за сутки 15 мирных жителей ДНР

За минувшие сутки украинские военные 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате получили ранения 15 мирных жителей, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

За прошедшие 24 часа были ранены 15 мирных жителей, шесть из них находились на территориях, освобожденных Народной милицией республики, уточнили в представительстве.

Из-за обстрелов повреждения получили 14 домов и 16 объектов гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях. По данным представительства, украинские военные применяли артиллерийские орудия, минометы, БМП-1 и противотанковые гранатометы.

Под огнем ВСУ оказались населенные пункты Гольмовский, Зайцево (Южное), Широкая Балка, Горловка, Верхнеторецкое, Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск и Широкино. В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР 226 единиц разных боеприпасов, заключили в представительстве.