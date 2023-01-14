Эксклюзив 14 января 2023, 00:58 «Ранен и ослаблен». Попытку Байдена пойти на второй срок назвали самоубийством Историк Станкевич: республиканцы «ранили» Байдена ответной атакой, второго срока не будет

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Едва успев взять под контроль палату представителей конгресса США, республиканцы нанесли нынешнему президенту Джо Байдену ответный удар. Глава государства «ранен и ослаблен», и попытки пойти на второй президентский срок будут для него самоубийственными. Такое мнение на стриме «360» Аксинье Гурьяновой высказал историк, политик и политолог Сергей Станкевич.

Эксперт напомнил, что у Байдена в офисе и дома нашли секретные документы. Сам президент отреагировал на находку весьма «мило», считает политолог.

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«Байден просто потряс медийное сообщество. Его на пресс-конференции спрашивают: „а вы о чем думали вообще, у вас рядом с машиной секретные документы“. А он говорит: „а что такое, у меня машина не на улице стоит, она в закрытом гараже. А что там за документы, я понятия не имею“», — рассказал Станкевич.

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Политолог пояснил, что Байдену срок не грозит, так как у него есть исполнительный иммунитет, пока он является действующим президентом. Сначала ему нужно объявить импичмент и отправить в отставку. Но шансов довести импичмент до конца у республиканцев нет, заявил историк.

«Выдвинуть обвинения может палата представителей, и для этого у республиканцев достаточно голосов, они там в большинстве. Но после того как обвинение выдвинуто, следующий этап переходит в сенат, сенат превращается в судебную палату, которая обвинения должна рассмотреть. Подтвердить или опровергнуть. А в сенате у демократов большинство. Так что там они это дело блокируют», — пояснил собеседник издания.

По мнению Станкевича, Байден останется президентом до конца срока, и весь оставшийся период он вряд ли будет активным. На второй срок Байден не пойдет, уверен эксперт.

«Этот ущерб для него не смертелен, который проявился в ходе атаки, но он ранен, ослаблен и конечно в этом виде пытаться баллотироваться было бы самоубийственно для него. Демократы займутся тем, что будут лихорадочно искать какого-то нового кандидата на 2024 год», — подытожил Станкевич.