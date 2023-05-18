Мир 18 мая 2023, 01:57 Ранее судимый педофил изнасиловал и заразил ВИЧ школьника NY: ранее судимый педофил Коул изнасиловал и заразил ВИЧ 15-летнего школьника Unsplash

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Полицейские арестовали жители Мичигана за изнасилование 15-летнего школьника. Ранее судимый педофил заразил мальчика ВИЧ, сообщила газета The New York Times.

Правоохранители разыскивали 55-летнего Джона Душана Коула практически месяц. Задержать преступника удалось только на прошлой неделе.

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«Его тактика совращения была одной из лучших, которые я видел, в худшем смысле этого слова», — высказался о методах педофила шериф Кристофер Свенсон.

По данным полиции, зимой 2022 года Коул познакомился с одним из родственников школьника. После этого мужчина начал ухаживать за своей будущей жертвой. В телефоне педофила нашли сообщения, которые он каждый день отправлял мальчику.

В какой-то день Коулу разрешили взять школьника с собой на баскетбол. Правоохранители предполагают, что тогда произошел первый случай сексуального насилия. Затем последовали и другие. Ранее Коула уже лишали свободы за преступления сексуального характера. Теперь его снова ждет тюремное заключение.