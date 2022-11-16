Мир 16 ноября 2022, 22:06 Рамзана Кадырова объявили в розыск на Украине СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск по двум статьям УК Украины РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. По информации из базы данных спецслужбы, политику вменяют совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями украинского УК. Санкция по одной из них подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщил сайт mk.ru.

В начале октября СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Украинские спецслужбы заподозрили его в совершении посягательства на территориальную целостность страны. По данным службы, Медведев «исчез» 1 марта 2022 года и якобы скрывается от досудебных процедур.

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Позже украинские силовики объявили в розыск официального представителя российского МИД Марию Захарову. Всего в этих списках оказались около 700 высокопоставленных россиян.

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По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, с подачи украинских правоохранителей ее объявили в розыск через Интерпол, а все сенаторы получили повестки в суд во Львове. В числе разыскиваемых оказался и командующий ВС России в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин.