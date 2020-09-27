Рамзан Кадыров обратился к Еревану и Баку
В своем Telegram-канале Кадыров написал, что от боли сейчас страдает весь Кавказ.
«Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил», — написал глава Чечни.
От лица своего народа, который хорошо знает цены войны и мира, Рамзан Кадыров призвал Ереван и Баку остановиться и сменить гнев на здравомыслие. Он предложил незамедлительно начать процесс примирения и подключить к нему все мировой сообщество, ООН, все соседние страны и духовенство.
После начала военных действий в Нагорном Карабахе Баку и Ереван ввели военное положение в некоторых регионах республик.