Рамзан Кадыров обратился к Еревану и Баку

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Нагорный Карабах кровоточащей раной, которой определенные силы не дают зажить. Он подчеркнул, что Россия прилагает титанические усилия, чтобы усадить стороны конфликта за переговоры, но для этого необходимо навсегда остановить военные действия.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что от боли сейчас страдает весь Кавказ.

«Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил», — написал глава Чечни.

От лица своего народа, который хорошо знает цены войны и мира, Рамзан Кадыров призвал Ереван и Баку остановиться и сменить гнев на здравомыслие. Он предложил незамедлительно начать процесс примирения и подключить к нему все мировой сообщество, ООН, все соседние страны и духовенство.

После начала военных действий в Нагорном Карабахе Баку и Ереван ввели военное положение в некоторых регионах республик.