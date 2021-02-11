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    11 февраля 2021, 17:46

    Rammstein записали на карантине новый альбом

    Дарья Морозова

    Группа Rammstein во время карантина записала восьмой альбом. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на иностранные СМИ.

    Клавишник коллектива Флаке рассказал, что у них не было серьезных финансовых проблем. Поэтому музыканты смогли сосредоточиться на творчестве.

    «Тот факт, что мы не могли выступать живьем, на самом деле увеличил нашу креативность… У нас было больше времени думать о новых вещах и меньше отвлекаться», — пояснил он и добавил, что решение выпустить новый альбом пришло спонтанно.