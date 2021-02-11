Rammstein записали на карантине новый альбом

Группа Rammstein во время карантина записала восьмой альбом. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на иностранные СМИ.

Клавишник коллектива Флаке рассказал, что у них не было серьезных финансовых проблем. Поэтому музыканты смогли сосредоточиться на творчестве.

«Тот факт, что мы не могли выступать живьем, на самом деле увеличил нашу креативность… У нас было больше времени думать о новых вещах и меньше отвлекаться», — пояснил он и добавил, что решение выпустить новый альбом пришло спонтанно.