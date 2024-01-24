24 января 2024, 10:11
Рамасвами обвинил Хейли в организации кампании по срыву выдвижения Трампа
Американский политик Рамасвами раскритиковал участие Хейли в праймериз
Американский политик Вивек Рамасвами, который недавно добровольно вышел из президентской гонки, раскритиковал кандидата от Республиканской партии Никки Хейли. На своей странице в социальной сети X он заявил, что цель ее кампании — сорвать выдвижение бизнесмена Дональда Трампа.
По словам Рамасвами, дальнейшее участие Хейли в праймериз «обнажает уродливую изнанку этой гонки». Он заверил, что у нее нет возможности победить Трампа через «парадную дверь».
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«Поэтому ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это отвратительно. Но это правда», — высказался он.
Хейли поздравила бывшего президента США с победой на праймериз в штате Нью-Гемпшир. Она признала, что он действительно этого заслуживает. Но Хейли отметила, что впереди у нее «десятки шагов». Поэтому ока отказалась снимать свою кандидатуру с выборов.
Трамп не стал скрывать, что гордится победой на первых в стране праймериз в Нью-Гемпшире. Там он взял чуть больше половины голосов.
Дональд Трамп
Выборы президента США
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