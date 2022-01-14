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    14 января 2022, 00:15

    Ракеты выпустили по посольству США в Багдаде. Видео

    CNN: женщина и ребенок пострадали при ракетном обстреле посольства США в Багдаде

    Александра Ломейко

    Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами. По зданию американской дипмиссии выпустили два снаряда. Системы ПВО их перехватили.

    Видео обстрела опубликовал в Twitter корреспондент Всемирная служба Би-би-си Нафисих Коханавард.

    Журналист пояснил, что увидел запуск ракет, когда ужинал с другом.

    «Дополнительных „фейерверков“ мы не ожидали», — признался он.

    Ракеты выпустили в сторону Зеленой зоны Багдада, уточнил телеканал CNN. Пострадали женщина и ребенок.

    Персонал американского посольства находится в безопасности, подчеркнули в Госдепартаменте.

    «Комплекс посольства США был атакован сегодня вечером террористическими группами, пытавшимися подорвать безопасность, суверенитет и международные отношения Ирака», — отметили в дипмиссии.

    Иракские военные заявили, что «трусливый террористический акт» направлен против «невинных жителей Зеленой зоны Багдада и штаб-квартир дипломатических миссий». Несколько ракет, по их словам, выпустили из района Дора на юге Багдада. Инцидент расследуют силы безопасности.

    В Зеленой зоне Багдада находятся правительственные учреждения Ирака и несколько посольств.