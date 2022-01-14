Ракеты выпустили по посольству США в Багдаде. Видео

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами. По зданию американской дипмиссии выпустили два снаряда. Системы ПВО их перехватили.

Видео обстрела опубликовал в Twitter корреспондент Всемирная служба Би-би-си Нафисих Коханавард.

Журналист пояснил, что увидел запуск ракет, когда ужинал с другом.

«Дополнительных „фейерверков“ мы не ожидали», — признался он.

Ракеты выпустили в сторону Зеленой зоны Багдада, уточнил телеканал CNN. Пострадали женщина и ребенок.

Персонал американского посольства находится в безопасности, подчеркнули в Госдепартаменте.

«Комплекс посольства США был атакован сегодня вечером террористическими группами, пытавшимися подорвать безопасность, суверенитет и международные отношения Ирака», — отметили в дипмиссии.

Иракские военные заявили, что «трусливый террористический акт» направлен против «невинных жителей Зеленой зоны Багдада и штаб-квартир дипломатических миссий». Несколько ракет, по их словам, выпустили из района Дора на юге Багдада. Инцидент расследуют силы безопасности.

В Зеленой зоне Багдада находятся правительственные учреждения Ирака и несколько посольств.