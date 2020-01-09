Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

По данным телеканала Al-Mayadeen, в районе были слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у американского посольства.

«Две ракеты „Катюша“ упали в зеленой зоне, жертв нет», — приводит агентство сообщение пресс-службы иракских органов безопасности в Twitter.

В последнее время Багдад все чаще подвергается обстрелам. Так, на прошлой неделе прогремели взрывы в «зеленой зоне» иракской столицы в результате ракетного обстрела.

Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Генерал погиб 3 января в результате ракетного удара американской авиации в Багдаде. Приказ о проведении операции отдал лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Свои действия американская сторона объяснила самозащитой — якобы Сулеймани был организатором ряда недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.