Ракеты упали рядом с президентским дворцом в Кабуле

Во время молитвы в честь Курбан-байрама несколько ракет упал около президентского дворца в центре Кабула. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

«Ракеты упали рядом президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Ид аль-Адха (Курбан-байрам. — прим. ред.)», — сказано в сообщении телеканала.

Позже канал уточнил, что президент Афганистана Ашраф Гани начал выступать с речью на церемонии после молитвы в честь праздника.

Телеканал 1ТV сообщил, что рядом с дворцом были слышны три взрыва. Информации о погибших и пострадавших пока нет.