Ракеты ударили по авиабазе США в Афганистане

Базу атаковали 19 декабря, около 06:30 по местному времени.

Ракеты поднялись в воздух из района Каландархил. Бойцы запустили их с грузовика. Большегруз уже обнаружили афганские правоохранители. Всего в нем лежало 10 ракет BM-12. Силовикам удалось обезвредить на месте шесть из них.

Пока неизвестно, пострадала ли база после обстрела. По предварительным данным, никто не получил травмы.

Кто осуществил запуски, тоже непонятно. Еще ни одна из действующих в стране вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Как минимум шесть афганских подрядчиков были убиты 17 декабря. Они работали на аэродроме Баграм. Около 21:40 боевики, «связанные с Талибаном»*, напали на них, когда подрядчики уехали домой.

Первого декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что автомобиль российской дипмиссии подорвался на бомбе в Кабуле. Дипломаты получили легкую контузию, напомнила газета «Известия».

США заявили о планах сократить свое военное присутствие в Афганистане и Ираке в ноябре. С тех пор контингент в Афганистане сократился на 4,5 тысячи военных.

*Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией в 2003 году.