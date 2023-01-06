Мир 06 января 2023, 13:13 Ракеты Sea Sparrow впервые войдут в пакет военной помощи США для Украины Politico: США впервые передадут Украине ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow Defense.gov

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Зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, способные сбивать самолеты и крылатые ракеты, впервые войдут в пакет военной помощи США для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

По словам собеседников журналистов, украинские военные переоборудовали пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук» для американских ракет. До недавнего времени США поставляли Sea Sparrow наземного базирования только военным Тайваня.

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В минувший четверг, 5 января, по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом выпустил официальное заявление, в котором объявил, что американцы передадут Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley — это гусеничный броневик с автоматической пушкой и пулеметов. Германия дополнит военную помощь боевыми машинами пехоты Marder, а также направит украинским войскам батарею системы противовоздушной обороны Patriot.

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По мнению опрошенных Politico экспертов, поставки бронированных машин открывают путь для передачи Украине танков. Но пока американцы и европейцы на такие шаги не идут.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что БМП Bradley предназначены для работы в тандеме с танками Abrams. По его словам, поставки этих боевых машин начнутся, если эскалация конфликта на Украине усилится.

Представитель Министерства обороны США отказался прокомментировать вопрос о возможных поставках Abrams украинским войскам.