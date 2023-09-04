Мир 04 сентября 2023, 13:24 Ракеты «Сармат» сочли знаковыми для конфликта на Украине и всей мировой стабильности Asia Times: баллистическая ракета РС-28 «Сармат» изменит конфликт на Украине РИА «Новости»

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Россия ввела в эксплуатацию межконтинентальную баллистическую ракетную систему нового поколения РС-28 «Сармат». Это бросит вызов существующим системам контроля над вооружениями, отразится на ходе спецоперации на Украине и мировой стабильности, заявило издание Asia Times.

«В свете приостановки Россией своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений развертывание РС-28 „Сармат“ имеет серьезные последствия как для конфликта на Украине, так и для более широкой стратегической стабильности», — заявил автор статьи.

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Трехступенчатая ракета РС-28 «Сармат» длиной 35,3 метра и шириной три метра на жидком топливе сменит Р-36М «Сатана». Дальность ее полета составит 18 тысяч километров, полезная нагрузка — до 10 тонн. Эта ракета ознаменует скачок в технологии российских межконтинентальных баллистических ракет, а ее развертывание бросит вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнит логику стратегического сдерживания.

Роскосмос подтвердил, что РС-28 «Сармат» взяли на вооружение. Ее расчет заступил на боевое дежурство.