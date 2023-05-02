02 мая 2023, 08:29
Ракеты палестинских радикалов упали в безлюдном районе Израиля
ЦАХАЛ сообщил о трех ракетных ударах из сектора Газа по Израилю
Радикалы из Палестины выпустили по израильской территории три ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что они упали в безлюдной местности, сообщил ТАСС.
«Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории и упали в незаселенной местности», — объявила в релизе пресс-служба армии.
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Воздушную тревогу объявляли в сельскохозяйственном поселении Саад на юге Израиля с населением около 600 человек. ЦАХАЛ уточнил, что перехватчиков в небо запускать не стали.
Ранее четыре израильских тактических истребителя F-15 атаковали объекты гражданской инфраструктуры в сирийском городе Хомс. Пострадали два жителя и четыре бензовоза. Следующие удары нанесли по позициям сирийской армии под Алеппо. Системы ПВО отразили атаку частично, сбив несколько ракет. Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб получила повреждения, и его работу приостановили.
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Конфликт Израиля и Палестины
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