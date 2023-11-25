Мир 25 ноября 2023, 02:58 «Ракеты НАТО бьют мимо целей». Превосходство российского оружия признали в Великобритании Economist: российские средства РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты РИА «Новости»

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В Великобритании признали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Газета The Economist написала, что российские системы РЭБ успешно сбивают с курса ракеты НАТО в зоне специальной военной операции на Украине.

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS», — сказано в статье.

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В материале также отметили, что Россия благодаря широкой сети РЭБ добилась преимущества в битве БПЛА. Российская армия либо выводит из строя системы наведения беспилотников, либо глушит радиосвязь с операторами. В результате украинские дроны бесцельно парят над землей, а потом разряжаются и падают на землю.

Ранее журнал Forbes рассказал о том, как российская армия подавляет западные высокоточные снаряды Excalibur. По версии доцента кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрама Миттала, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для этих снарядов.