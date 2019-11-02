  • Ракеты для ударов по российским АЭС предложили создать на Украине

    02 ноября 2019, 07:21

    Андрей Иванов

    Политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время общения с читателями портала «Главред» предложил создать ракеты средней дальности специально для удара по атомным электростанциям России. По его словам, это будет «почти ядерное оружие».
    Ракеты для ударов по российским АЭС предложили создать на Украине

    «Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — заявил Загородний.

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    Эксперт также добавил, что Украина должна исходить из прагматичных соображений, не бояться создавать такие ракеты, сокращать зависимость страны от российских энергоносителей и стремиться к тому, чтобы производить оружие полностью на своей территории с использованием собственных ресурсов.

    Загородний дал совет украинским властям в вопросах внешней политики ориентироваться на Израиль — ни у кого ни о чем не спрашивать, ориентироваться исключительно на национальные интересы и создавать ядерное оружие, если потребуется, без оглядки на мировое сообщество.