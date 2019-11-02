Ракеты для ударов по российским АЭС предложили создать на Украине

«Два полка таких ракет, штук 200 — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — заявил Загородний.

Украина создала оружие для отпора России Подробнее

Эксперт также добавил, что Украина должна исходить из прагматичных соображений, не бояться создавать такие ракеты, сокращать зависимость страны от российских энергоносителей и стремиться к тому, чтобы производить оружие полностью на своей территории с использованием собственных ресурсов.

Загородний дал совет украинским властям в вопросах внешней политики ориентироваться на Израиль — ни у кого ни о чем не спрашивать, ориентироваться исключительно на национальные интересы и создавать ядерное оружие, если потребуется, без оглядки на мировое сообщество.