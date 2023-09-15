Мир 15 сентября 2023, 09:28 Ракеты ATACMS назвали бесполезными для ВСУ Экс-разведчик Риттер: Россия подавит ракеты ATACMS, если их поставят ВСУ Википедия

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Если Запад решится поставить Украине американские ракеты ATACMS, их подавят российские системы радиоэлектронной борьбы. На это указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.

«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели», — подчеркнул он.

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Риттер также отметил возможность России заблокировать системы наведения ракет при помощи установок РЭБ. Экс-разведчик назвал последние одними из самых эффективных в мире.

В Пентагоне, по данным Риттера, прекрасно знают о способности российской системы ПВО перехватывать снаряды этой модификации. Никакой пользы от ATACMS в итоге не будет, как и от всего остального переданного Соединенными Штатами вооружения.

В США отмечали, что пока не приняли решение о поставке киевскому режиму дальнобойных систем ATACMS.