15 сентября 2023, 09:28
Ракеты ATACMS назвали бесполезными для ВСУ
Экс-разведчик Риттер: Россия подавит ракеты ATACMS, если их поставят ВСУ
Если Запад решится поставить Украине американские ракеты ATACMS, их подавят российские системы радиоэлектронной борьбы. На это указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.
«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели», — подчеркнул он.
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Риттер также отметил возможность России заблокировать системы наведения ракет при помощи установок РЭБ. Экс-разведчик назвал последние одними из самых эффективных в мире.
В Пентагоне, по данным Риттера, прекрасно знают о способности российской системы ПВО перехватывать снаряды этой модификации. Никакой пользы от ATACMS в итоге не будет, как и от всего остального переданного Соединенными Штатами вооружения.
В США отмечали, что пока не приняли решение о поставке киевскому режиму дальнобойных систем ATACMS.
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