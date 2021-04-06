Ракету с грузоподъемностью до 200 тонн создадут в «Роскосмосе»

Исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал о создании ракеты с грузоподъемностью до 200 тонн. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что такие ракеты нужны для освоения Луны. Также Блошенко заявил, что «это очень амбициозный проект».

«Эта программа напрямую завязана с программой освоения Луны, когда мы с вами будет развивать лунные инфраструктуры, лунные базы», — пояснил он.