Мир 03 января 2023, 08:52 Ракетный удар по месту дислокации ВСУ попал в эфир французского телеканала Французский телеканал ТМС показал ракетный удар по пункту дислокации ВСУ в Дружковке YouTube

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Зрители французского телеканала TMC в прямом эфире увидели ракетный удар по месту дислокации украинских боевиков в населенном пункте Дружковка в Донецкой Народной Республике. Отрывок эфира показал Telegram-канал Shot.

Корреспондент Поль Гаснье вышел в прямой эфир из Дружковки, планируя рассказать о состоянии дел в рядах ВСУ. Как только журналиста вывели на экран, ракеты прилетела в здание за его спиной, после чего последовал мощный взрыв.

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В студии телеканала присутствовал французский министр экономики Брюно Ле Мэр. После прилета ракеты он замер, а все присутствующие замолчали.

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По данным российских военкоров, удары наносились по зданию, где находились боевики ВСУ, уточнила «Российская газета».

Накануне, 2 января, Минобороны РФ сообщило об ударе по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районах населенных пунктов Марково и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также в районе Новоосинова в Харьковской области. В результате российским военным удалось уничтожить более 70 иностранных наемников.