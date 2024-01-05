Мир 05 января 2024, 17:47 Ракетный удар по Киеву сравнили с приходом конца света Депутат Рады Рудык сравнила ракетный удар по Киеву с Армагеддоном РИА «Новости»

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Звуки прогремевших в Киеве взрывов российских ракет, запущенных по военным и стратегическим объектам, были похожи на конец света. Об этом в комментарии американскому изданию Business Insider заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудык.

Она подчеркнула, что во вторник, 2 января, проснулась от звуков сирен воздушной тревоги около 07:00. Депутат добавила, что успела спрятаться под лестницу, когда взрывная волна выбила окна во всем доме.

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«Звук был похож на то, каким вы могли бы представить себе Армагеддон», — заявила депутат.

Она подчеркнула, что атака шла достаточно длительное время и вокруг раздавались взрывы, сопровождавшиеся воем сирен.

Рудык отметила, что ей все равно, справились ли системы противовоздушной обороны вокруг города с перехватом или нет, потому что в любом случае ущерб от взрыва оказался серьезный.

Министерство обороны России в минувший вторник, 2 января, объявило, что вооруженные силы нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киеве и пригородах.

В ведомстве уточнили, что высокоточное оружие успешно поразило цеха по производству ракет и беспилотников, а также мастерские по ремонту западной бронетехники. Кроме того, в ходе атаки военные уничтожили места хранения боеприпасов и авиабомб, предоставленных ВСУ странами Запада.