Ракетный удар по Израилю нанесли из Сирии

Три ракеты выпустили с территории Сирии в сторону Израиля. Один из снарядов не долетел до границы двух стран. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Издание Times of Israel уточнило, что остальные две ракеты упали на открытой местности в Голанских высотах. В результате удара никто не пострадал.

Израиль и Сектор Газа уже не первый день обмениваются ударами. По официальным данным, сегодня из палестинского анклава выпустили 140 ракет. 30 из них упали на территории Газы, более десятка перехватила система противоракетной обороны Израиля «Железный купол».

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что сегодня жертвами обстрела стали 16 мирных жителей. Всего с начала противостояния погибли 126 человек. Ранены более 950.

Израильские военные заявили, что большая часть убитых — члены радикальных террористических группировок. Остальные стали жертвами ошибок ХАМАС при пусках ракет, которые приземлились внутри сектора. По последним данным, в Израиле погибли семеро мирных жителей и один военный.

Ситуация осложняется беспорядками в городах, где происходят столкновения еврейской и палестинской молодежи. Зачинщиков беспорядков задерживает полиция,

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался несколько дней назад. По стране прокатились протесты арабов, которые выступили против выселения из квартала Шейх-Джарах в Иерусалиме несколько палестинских семей. Беспорядки переросли в столкновения с полицией в районе Храмовой горы.

Ракетный обстрел со стороны сектора Газа начался в минувший понедельник, 10 мая. Израиль в ответ запустил беспилотники для массированной атаки и пригнал танки на границу с анклавом.