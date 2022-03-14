Ракетный удар по Донецку назвали преступлением киевского режима

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина, который заявил, что по Донецку был нанесен ракетный удар «Точкой-У». По словам эксперта, эти действия являются преступлением с украинской стороны, сообщила радиостанция Sputnik.

Политолог отметил, что Запад, и ранее не замечающий очевидных вещей, и сейчас оставит все эти действия киевского режима без внимания. Вероятнее всего, ни в Европе, ни в США, ни в ООН не поднимут этот вопрос.

Перлин также добавил, что в украинских СМИ и социальных сетях нет ни одного сообщения или упоминания о том, что был нанесен удар по Донецку. По его словам, «Точка У» применяется в Донбассе не первый раз за последние восемь лет.