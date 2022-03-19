Ракетный комплекс «Кинжал» ВС РФ уничтожил подземный склад украинских войск

Российские военные 18 марта применили авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами для удара по военному объекту ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Помимо этого, ВС РФ применили береговые ракетные комплексы «Бастион» для уничтожения центров радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.

По данным министерства, за минувшую ночь ночь ВКС России поразили 69 украинских военных объектов. Среди них — четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников.