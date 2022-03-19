Центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины в Одесской области уничтожены ракетным ударом из российского берегового комплекса «Бастион». Об этом на субботнем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области ударом берегового ракетного комплекса „Бастион“ уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил», — заявил Конашенков.

Российская авиация ночью 19 марта уничтожила на Украине ЗРК «Бук-М1» и три С-300.

Отечественные ПВО за сутки сбили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а всего с начала специальной военной операции выведены из строя 196 беспилотников.

Ранее Минобороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.