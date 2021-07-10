Ракетный катер ВМС Греции вошел в Черное море

Ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции зашел в субботу, 10 июля, в Черное море. Силы Черноморского флота контролируют действия греческого судна, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера „Даниолос“ ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Черного моря», — сказано в сообщении, которое привело РИА «Новости».

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Из-за этого сторожевой корабль ВМС России выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24 сбросил бомбы. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что провокаторы, которые устраивают игры в Черном море, «получат по носу, поэтому лучше им сюда не соваться».