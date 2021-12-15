Ракетный эсминец ВМС США ушел из Черного моря
Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул акваторию Черного моря. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Twitter Шестого флота страны.
Уточняется, что эсминец выполнял морские операции с союзниками из НАТО. Теперь оно направилось в Средиземное море.
«Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами», — уточнили в ведомстве.