Ракетный эсминец США зашел в одесский порт

Американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США USS Ross пришвартовался в порту Одессы 24 декабря. Это оказалось запланированной акцией по укреплению отношений между Украиной и НАТО.

«Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами-членами НАТО», — сказано в сообщении пресс-центра командования ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Ранее экипаж USS Ross уже участвовал в международных учениях «Си Бриз-2016». Тогда он провел в Одессе несколько дней. В 2019 году корабль две недели пробыл в городах Констанца (Румыния) и Варна (Болгария). Там он провел операции по обеспечению безопасности. Издание «Думская» написало, что прибытие данного корабля в порт Одессы — это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в 2019 году.

USS Ross является ранней версией корабля типа «Арли Берк». Эминец построили на верфи Ingalls Shipbuilding и спустили на воду в марте 1996 года. Он приписан к морской базе Норфолк.

Длина корабля 154 метра, ширина — 20, полное водоизмещение 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил могут разогнать его до 32 узлов.

На USS Ross есть разное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты «Гарпун», а также 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2, ПЛУР RUM-139 ASROC, «Стандарт-2» в различной комбинации.

Ранее сотрудники исследовательской службы Конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал вооруженных сил стран Прибалтики для противостояния «российской агрессии».