Ракетный эсминец США начал переход из Черного моря в Средиземное

Ракетный эсминец USS Porter приступил к переходу из Черного моря в Средиземное после окончания учений. Об этом сообщил Шестой американский флот в Twitter.

«Ракетный эсминец типа „Арли Берк“ USS Porter <…> начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября», — рассказали представители флота.

До этого сообщалось, что российские военные взяли под контроль перемещение эсминца USS Porter. За его действиями наблюдали силы Черноморского флота.

Шестой флот ВМС США анонсировал отправление военного корабля в Черное море. Планировалось, что маневры будут иметь цель обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Американский флот приступил к военно-морским операциям в Средиземном и Черном морях 29 октября при поддержке НАТО.