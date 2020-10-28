Ракетные удары по Степанакерту нанесли азербайджанские ВС
Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные удары по столице Нагорного Карабаха Степанакерту. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.
По данным информагентства, в Степанакерте объявили воздушную тревогу. Отмечается, что город обстреливают из реактивных систем залпового огня «Смерч».
Ранее военный аналитик Леонид Нерсисян разъяснил, что Армении необходимо сделать акцент на собственные ударные средства, а также как можно быстрее выявить и уничтожить командные пункты противника, чтобы выстоять в нагорнокарабахском конфликте.