Ракетные удары по Степанакерту нанесли азербайджанские ВС

По данным информагентства, в Степанакерте объявили воздушную тревогу. Отмечается, что город обстреливают из реактивных систем залпового огня «Смерч».

Ранее военный аналитик Леонид Нерсисян разъяснил, что Армении необходимо сделать акцент на собственные ударные средства, а также как можно быстрее выявить и уничтожить командные пункты противника, чтобы выстоять в нагорнокарабахском конфликте.