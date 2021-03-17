Израильские ВВС ударили ракетами по Сирии

Израильские военные нанесли ракетные удары по территории Сирии. Большую часть ракет удалось сбить системам ПВО над окрестностями Дамаска, сообщило командование сирийской армии.

«Системы ПВО отразили враждебные ракеты и сбили большую их часть. Нанесен материальный ущерб», — привело заявление РИА «Новости».

ВВС Израиля отказались комментировать информацию о ракетном ударе. Атака по Дамаску с территории воздушного пространства оккупированных Голанских высот, согласно сведениям сирийских военных, произошла поздно вечером 16 марта. Корреспондент агентства отмечал, что в городе была слышна работа систем ПВО.

В начале марта сирийские системы ПВО отразили ракетный удар израильских военных к югу от Дамаска. Военные сообщали, что удар также нанесли со стороны Голанских высот. Обстрелы Сирии в Израиле объясняли намерением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. Власти Сирии требовали от СБ ООН отреагировать на действия Израиля для прекращения атак, которые нарушают суверенитет республики.