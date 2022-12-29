Эксклюзив 29 декабря 2022, 23:39 Ракета в Белоруссии ударила по двойным стандартам Запада Политолог Донцов: двойные стандарты Запада проявились после падения ракеты в Белоруссии Осколки украинской ракеты, упавшей в Белоруссии / Публичное достояние

Читать 360tv в

Падение украинской ракеты в Белоруссии не вызвало ажиотажа в мировом сообществе. Изначально выдвинули две версии произошедшего — случайный залет или работа ПВО. «360» выяснил, к каким последствиям приведет очередной инцидент с падением украинской ракеты на территории соседнего государства. Или последствий не будет и все свыкнутся с тем, что снаряды ВСУ летают где попало. Эксперты рассказали, какой будет реакция Запада, поднявшего «вой» по поводу падения ракеты в Польше.

Минобороны Белоруссии заявило, что прилетевшую со стороны Украины ракету С-300 сбила система ПВО. Обломки снаряда рухнули в Брестской области. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил выяснить все подробности инцидента.

Реклама

Далее — прямая речь экспертов.

Реклама

Виктор Литовкин, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС

Я думаю, свыкнуться с этим невозможно, конечно. Потому что это нарушение суверенитета государственного, обстрел вооружением его территории, агрессия против государства. И этому должен быть положен конец.

Что последует за этим? Это дело, конечно, руководства Белоруссии и самого Александра Григорьевича Лукашенко. Но я думаю, что кроме того, что будет выражен протест на эти действия, ничего другого не будет. Потому что можно расценить появление ракеты над Белоруссией как провокацию, попытка втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт с Украиной. А Белоруссии, я думаю, он не нужен. Это не такой случай, чтобы Республика Беларусь втянулась в боевые действия. Обсуждения Украины не было, было сказано, что это украинская ракета и на этом все закончилось.

В Польше при падении ракеты погибли два поляка, тем не менее поляки проглотили этот факт во имя того, чтобы поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

Никита Донцов, политолог

Думаю, что данный конкретный инцидент вряд ли был целенаправленной атакой со стороны Украины на Белоруссию. Я думаю, что это была разовая история, что действительно украинская система, вероятно, пыталась сбить либо российские ракеты, либо там произошел другой военный инцидент. В результате обломки украинской ракеты системы ПВО С-300 упали на территорию Белоруссии.

Почему я считаю, что это разовый инцидент? Во-первых, потому что [упала] только одна ракета. Вероятно, если бы это была какая-то целенаправленная атака, это был бы массированный удар, было бы несколько снарядов как минимум. А тут — одна. Более того, она не стремилась ни к каким целям, упала в поле, вдали от военных объектов и населенных пунктов. Вероятно, это трагическая случайность — никто не погиб в результате этого инцидента.

«Адекватная» реакция

Действительно, в сравнении с польским инцидентом они адекватны в этой ситуации. Конечно, достаточно яркая реакция, яркая — отсутствием реакции. Никто в западном сообществе даже не обратил внимания на этот инцидент. Вспомним — когда обломки ракет упали на территории Польши, весь мир поднимал эту тему, все начали переживать и волноваться. Такое ощущение, что обстреливать территорию Белоруссии или территорию России для всего мира считается приемлемым. Я напомню — Белоруссия вообще не является участником специальной военной операции и стороной конфликта на Украине в целом.

Здесь двойные стандарты, и в целом надо понимать — не исключено, что в краткосрочной или долгосрочной перспективе могут произойти какие-то конфликты между Украиной и Белоруссией, потому что мы видим, как за последние несколько дней ситуация накалилась. Во-первых, Украина в одностороннем порядке разорвала целый ряд договоров, заключенных с Белоруссией на международном уровне. В частности, договор, который предусматривал возможность взаимно контролировать военную деятельность вглубь границы на 70 километров. Фактически, теперь белорусы не могут знать, собираются ли какие-то силы вдоль их границы или такой активности нет. Понятно, что Белоруссия находится в состоянии как минимум повышенной готовности — вне зависимости от того, есть какие-то юридические акты на этот счет в данный момент или нет. Все понимают, что Белоруссии в данной ситуации надо быть внимательнее.

Агрессия против Союзного государства

Для нас это достаточно важный сигнал, потому что мы рассматриваем нашу безопасность комплексно. У нас с Белоруссией общая система безопасности, общая система противовоздушной обороны, и мы рассматриваем безопасность не только в разрезе Российской Федерации, но и в разрезе Союзного государства с Белоруссией. Фактически, эта ракета сейчас упала на территории Союзного государства — мы должны понимать, что это в любом случае агрессия против Союзного государства. Так следует смотреть на эту ситуацию.