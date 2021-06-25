Ракета «Союз» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Предстартовые операции и старт прошли штатно. Запускал ракету Боевой расчет Космических войск ВКС РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Ракета стартовала в 22:50 по московскому времени с пусковой установки № 4 площадки № 43 в Архангельской области.

«Боевым расчетом <…> осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России», — подчеркнули в ведомстве.

Контроль за проведением пуска и полета ракеты-носителя возложили на наземные средства Космических войск ВКС.

В 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с Плесецка стал вторым. Предыдущий прошел успешно на северном космодроме 2 февраля.

Летные испытания ракетного комплекса «Союз-2» идут на Плесецке с 2004 года. За это время провели 46 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б и шесть пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1 В.