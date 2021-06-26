Ракета «Союз-2.1б» вывела спутник нового поколения на расчетную орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22:50 по московскому времени <…> ракета-носитель (РН) среднего класса „Союз-2.1б“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

Запуск был произведен космодром Плесецк в Архангельской области. Старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме, уточнили в Минобороны. Контроль за проведением пуска и полета ракеты-носителя возложили на наземные средства Космических войск ВКС.

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк стал вторым в текущем году. Первый пуск был успешно проведен 2 февраля 2021 года с северного космодрома.

Летные испытания ракетного комплекса «Союз-2» идут на Плесецке с 2004 года. За это время провели 46 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б и шесть пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1 В.