    17 мая 2020, 17:30

    Ракета с военным орбитальным самолетом США стартовала с мыса Канаверал

    Анатолий Минкин

    Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 стартовала с мыса Канаверал во Флориде. На ее борту находится американский орбитальный самолет (космоплан) военного назначения. Трансляция шла на сайте компании United Launch Alliance.
    Ракета с военным орбитальным самолетом США стартовала с мыса Канаверал

    В блоге компании говорится, что видеотрансляцию остановили на седьмой минуте по требованию заказчика запуска.

    Как сообщил ТАСС, проект орбитального самолета курирует специальное подразделение Военно-воздушных сил США. Новый аппарат должен обладать улучшенными характеристиками по сравнению со своим предшественником В-2 Spirit. Информацию о приборах и содержимом грузового отсека ведомство засекретило.

    Ранее министр ВВС США Барбара Баррет утверждала, что миссия носит научный характер по изучению влияния радиации на образцы семян и растений.

    Кроме того, планируется изучить возможность передачи радиочастотных волн путем преобразования солнечной энергии. Кроме того, там же находится малый спутник FalconSat-8. Он предназначен для проведения отдельных экспериментов.

    Это шестой запуск орбитального самолета нового типа.