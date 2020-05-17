Ракета с военным орбитальным самолетом США стартовала с мыса Канаверал

В блоге компании говорится, что видеотрансляцию остановили на седьмой минуте по требованию заказчика запуска.

Как сообщил ТАСС, проект орбитального самолета курирует специальное подразделение Военно-воздушных сил США. Новый аппарат должен обладать улучшенными характеристиками по сравнению со своим предшественником В-2 Spirit. Информацию о приборах и содержимом грузового отсека ведомство засекретило.

Ранее министр ВВС США Барбара Баррет утверждала, что миссия носит научный характер по изучению влияния радиации на образцы семян и растений.

Кроме того, планируется изучить возможность передачи радиочастотных волн путем преобразования солнечной энергии. Кроме того, там же находится малый спутник FalconSat-8. Он предназначен для проведения отдельных экспериментов.

Это шестой запуск орбитального самолета нового типа.