Запущенная 11 января с территории КНДР ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как рассказали источники в правительстве Японии, информации о каком-либо ущербе территории страны в результате запуска ракеты не поступало. В настоящее время устанавливается тип снаряда. Предположительно, это была баллистическая ракета.

Оперативный штаб по сбору и анализу информации по очередному запуску Пхеньяна начал свою работу при канцелярии премьер-министра Японии. Также информацию о произошедшем собирает министерство обороны страны.

О запуске снаряда ранее сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. По данным агентства Yonhap, в настоящее время проводится анализ дальности и высоты полета снаряда.

В первых числах января КНДР уже заявляла об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и попала в заданную цель. Данные о попадании снаряда в японские воды позже подтвердила береговая охрана страны.