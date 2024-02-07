Мир 07 февраля 2024, 07:51 Ракета хуситов повредила сухогруз в Аденском проливе Пентагон: греческий сухогруз в Аденском проливе пострадал при атаке хуситов Axel Heimken/dpa/globallookpress

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Ракета, выпущенная хуситами, незначительно повредила греческий сухогруз в Аденском проливе. Об этом сообщило центральное командование Пентагона.

«Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива», — процитировало его РИА «Новости».

В сторону сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов запустили три ракеты. Одна из них взорвалась рядом, вторая упала в воду, третью сбил американский эсминец. Три остальные ракеты упали в воду возле британского торгового судна MV Morning Tide. О пострадавших и повреждениях сведений нет, однако известно, что оно продолжило путь.

Накануне также сообщалось, что представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно. Это произошло примерно в 100 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Никто не пострадал, происшествие обошлось без серьезных повреждений, корабль продолжил путь.