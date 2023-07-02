Мир 02 июля 2023, 05:17 Ракета Falcon 9 запустила телескоп Euclid в космос для изучения темной материи Вселенной Википедия

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Ракета Falcon 9 удачно вывела на орбиту телескоп Euclid. Об этом заявила компания — разработчик ракеты-носителя SpaceX в своем Twitter.

Аппарат Европейского космического агентства запустили с базы Космических сил США во Флориде. Телескоп должен исследовать темную энергию и темную материю, которые, как отметили ученые, несут ответственность за расширение Вселенной.

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Стоимость космического аппарата составляет один миллиард долларов. Телескоп способен детально изучать галактики и предоставить максимально подробные данные о них для дальнейших исследований. По предположениям специалистов, работа Euclid будет осуществляться на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.

Первые данные от аппарата разработчики планируют получить уже в следующем году. Исследователи ожидают увидеть фотографии миллиардов галактик, пространство наблюдения покроет чуть больше трети неба. Конец миссии наступит через шесть лет.

Ранее стало известно, что SpaceX собирается осуществить повторный запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship в августе 2023 года. По словам основателя компании Илона Маска, в конструкцию аппарата следует внести изменения перед новой миссией.