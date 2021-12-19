Ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5B

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром успешно вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B. Об этом говорится в сообщении на странице американской компании SpaceX в Twitter, на которой велась прямая трансляция запуска.

Запуск ракеты Falcon 9 с турецким спутником связи осуществили с 40-го стартового комплекса базы американских ВВС на мысе Канаверал в 06:58 по московскому времени.

Космический аппарат был выведен на орбиту примерно через 34 минуты после старта. Телекоммуникационный спутник Turksat 5B весит 4,5 тонны. Он предназначен для предоставления услуг широкополосного интернета и цифрового телевидения спутниковым оператором Turksat. Это пятый и самый мощный спутник в турецкой группировке. Он обеспечит передачу данных со скоростью более 55 гигабит в секунду.

Первая многоразовая ступень Fаlсоn 9 примерно через девять минут после старта совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике в 660 километрах от космодрома во Флориде. Эта ступень ракеты-носителя использовалась в третий раз.

Ранее New York Times сообщила о случаях сексуальных домогательств внутри коллектива SpaceX, на которые компания якобы закрывала глаза.