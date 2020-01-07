Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде

Ракета уже вывела на орбиту из 60 интернет-спутников Starlink. Для первой ступени Falcon 9 это четвертый полет в космос. Спутники будут работать на орбите высотой в 290 километров. Они сами выйдут на нее при помощи собственных ионных двигателей.

Общее количество спутников Starlink на орбите Земли после этого пуска увеличилось до 180. Starlink — это проект SpaceX по созданию собственной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика. По задумке основателя компании Илона Маска, для реализации проекта нужно будет вывести на низкую орбиту в общей сумме более 11 тысяч спутников связи. Согласно финансовой смете от 2015 года, проект Starlink требует первоначальных вложений в размере более трех миллиардов долларов для запуска первых 800 космических аппаратов.