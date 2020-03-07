Ракета Falcon 9 с кораблем Drаgоn стартовала во Флориде

Пуск состоялся 7 марта в 7:50 по московскому времени. Конкретно этот космический корабль Dragon полетел к Международной космической станции уже в третий раз. По данным NASA, это уже 20 полет корабля первого поколения Dragon в космос. Больше его использовать не будут. Следующий грузовой рейс на МКС совершит уже Dragon 2.

Корабль состыкуется со станцией в понедельник, 9 марта. Он привезет предметы первой необходимости для космонавтов и материалы для научных исследований. Drаgоn пробудет на МКС около месяца. После этого экипаж МКС загрузит корабль мусором и техникой, которая отработала свое, и отправит его назад.