Ракета Falcon 9 с грузом для МКС стартовала во Флориде. Видео

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она выведет на орбиту беспилотный корабль Dagon с грузом для Международной космической станции (МКС).

NASA вело прямую трансляцию.

Запуск Falcon 9 от SpaceX состоялся в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по московскому времени). Планировалось, что старт состоится 5 декабря, однако его отложили на сутки из-за плохих погодных условий.

Falcon 9 выводит на орбиту автоматический корабль Dragon. Сегодня первую ступень Falcon 9 использовали в четвертый раз, до этого она была задействована в испытательном полете пилотируемого корабля Crew Dagon, а также в двух коммерческих запусках SpaceX. При этом компания планирует посадить первую ступень ракеты, чтобы использовать ее в дальнейшем.

Корабль должен состыковаться с МКС 7 декабря, в 21:30 по московскому времени. Он доставит космонавтам предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов. При этом главным грузом корабля является частный модуль Bishop Airlock компании Nanoracks. Его поместят на внешней поверхности станции и станут использовать в качестве площадки для запуска спутников. Кроме того, там будут хранить оборудование.