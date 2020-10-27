Ракета чуть не попала в машину журналистов в Карабахе и пролетела над ней. Видео

Журналисты Euronews попали под обстрел в Нагорном Карабахе. Они засняли на видео, как ракета пролетела над их внедорожником. Осколки снаряда повредили автомобиль.

На кадрах видно, что ракета появляется со стороны гор и пролетает прямо над машиной. Позже съемочная группа остановилась и осмотрела внедорожник. Из-за рикошета автомобиль получил небольшие повреждения, но никто из людей не пострадал.

Во время обстрела журналисты Euronews ехали из Нафталана в Талыш. Этот район раньше контролировали военнослужащие Армении. Территория является стратегически важной для Азербайджана, так как там располагается водохранилище с дамбой. Водохранилище захватили в 1992 году, после чего была прекращена подача воды.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обострении территориального конфликта и обстрелах. В обеих республиках объявлено военное положение. Стороны уже трижды договаривались о перемирии, но каждый раз режим прекращения огня нарушался. Последняя договоренность о перемирии начала действовать утром 26 октября, но обстрелы так и не прекратились.