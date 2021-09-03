Ракета Alpha взорвалась сразу после запуска в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через пару минут после старта в штате Калифорния. Об этом написала организация в Twitter.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», — сказано в сообщении.

Как уточнило РИА «Новости», запуск прошел на базе ВВС «Ванденберг» в 18:59 в четверг (05:59 в пятницу по московскому времени). Это был первый испытательный полетAlpha.

Сайт Spaceflight Now сообщил, что взрыв произошел спустя две с половиной минуты после запуска.

Компания заявила, что чуть позже раскроет обстоятельства случившегося. Пока она собирает всю информацию о произошедшем.

В конце августа в Штатах неудачей закончился тестовый запуск ракеты-носителя, которую разработала американская компания Astra. Ракета сперва отклонилась от курса и, не набрав высоты, сместилась в сторону от стартового стола, но потом все же устремилась вверх. Спустя две с половиной минуты полета двигатели отключились, и ракета потеряла устойчивость.