Россия отправит в США 10 двигателей для американских ракет Atlas-5 и Antares

Научно-производственное объединение «Энергомаш» планирует направить в США 10 двигателей РД-180 и РД-181. Они нужны специально для ракет Atlas-5 и Antares.

Об этом сказано на официальном сайте госзакупок. Там уточняется, что шесть двигателей РД-180 отправят для ракеты Atlas-5, еще четыре двигателя РД-181 — для Antares.

О своих планах поставить в США шесть РД-180 в 2020 году НПО «Энергомаш» сообщило еще в январе. Однако после этого никакой информации про их транспортировку не было.

Двигатель РД-180 используют на первой ступени ракеты Atlas-5. По данным НПО «Энергомаш», Россия направила в США 116 двигателей — в период с 1999 года. При этом 92 двигателя за это время уже использовали.

Двигатель РД-181 устанавливают на первую ступень ракеты Antares — по две штуки на одну. С 2015 года в Америку отправили 22 двигателя, 16 уже использовали.

Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд отметил, что Америка больше не будет покупать ракетные двигатели РД-180 в России с 2022 года.