11 января 2024, 14:54
Рак последней стадии диагностировали экс-тренеру сборной Англии Эрикссону
Бывший тренер сборной Англии Эрикссон сообщил, что у него рак последней стадии
Легендарный экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова привело издание Sveriges Radio.
Последним местом работы специалиста был шведский «Карлстад». Эрикссон занимал в клубе должность спортивного директора. Он покинул пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.
Реклама
«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу», — поделился экс-тренер.
На протяжении своей карьеры 75-летний Эрикссон работал в итальянских «Лацио», «Роме» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити», португальской «Бенфике» и шведском «Гетеборге». Он также возглавлял сборные Англии, Филиппин и Кот-д’Ивуара.
Ранее стало известно о смерти двукратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона мира в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Информацию о смерти легендарного защитника подтвердила его семья.
Англия
Спортсмены
Болезни
Футбол
Рак
Реклама
Реклама