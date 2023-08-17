Эксклюзив 17 августа 2023, 19:29 Райский остров стал адом. О чем думал Байден, пока горели американские города Блогер «Голос Мордора»: Байден оставил Гавайи без помощи, не забыв про Украину Unsplash

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Лесные пожары охватили Гавайи, огонь практически стер с лица земли курортный город Лахайну. Число жертв уже достигло 110. Только занятый мыслями об Украине президент США Джо Байден не сразу обратил внимание на происходящее на островах. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» пояснил, какая участь ждет Гавайи на фоне равнодушия Белого дома.

Далее — прямая речь.

Американский ад в раю

Говорят, что Гавайские острова — некое подобие рая на Земле. Океан, тропический климат, прекрасная природа, красивейшие ландшафты, которые включают в себя и пляжи, и горы, и леса — полный комплект. Гавайи — штат США, который, как и многие земли, достался путем банального грабежа: острова попросту аннексировали.

В этом году один из райских островов превратился в самый настоящий ад. На острове несколько день бушевало пламя — масштабный пожар, с которым никто не мог справиться.

По сути дела, остров оказался полностью уничтоженным. Из жилых построек остался лишь один нетронутый дом и церковь. Невероятный ущерб получила природа. Не обошлось и без жертв — погибли более 100 человек. Одна из жемчужин Гавайских островов за несколько дней была уничтожена и превращена в пепелище.

Восстанавливать на острове нечего. Да, скорее всего, и не нужно. Ведь известно, что существует некий план по постройке именно на этом острове некоего «умного города будущего». А жители не особо хотели покидать свои дома.

Выкупать дома тоже проблема, потому что стоили они очень дорого. Не буду утверждать, что пожар рукотворный и устроен именно с целью расчистки земли под застройку, но совпадение очень странное, согласитесь.

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Пылающая в глазах экологов Сибирь

Но я немного о другом. Помните, как в России горели леса пару лет назад? Горели в основном там, где люди не живут и куда добраться крайне сложно. И тем более — доставить туда специальную технику. Боролись с этими пожарами, как могли, хотя специалисты говорили, что не происходит ничего страшного и это естественный процесс.

Но весь интернет был переполнен страшными картинками, были даже отфотошопленные карты, на которых пылала чуть ли не вся Сибирь.

Все экологи мира, зеленые и голубые, считали своим долгом высказаться по поводу пожаров в России и обвинить власти страны.

А потом как-то все закончилось, само собой… И экологи куда-то пропали. Наверное, убежали бороться за климат. И, насколько я понимаю, это место находится очень далеко.

Байден наплевал на пожары

Когда полыхал чудесный остров Мауи, ни один возмущенный эколог в информационном пространстве замечен не был. Возмущались жители Гавайев, островитяне просто умоляли о спасении, возмущались простые неравнодушные американцы.

Но только не экологи. Да и что там экологи, если сам президент США Джо Байден в одном из своих выступлений просто не смог вспомнить название этого острова. Да и зачем ему, в самом деле? Зато он не забывает Украину.

А экологи не забывают Сибирь. И смиритесь с этим, несчастные гавайцы.