Воронка и сильные разрушения. Появились кадры пострадавшего от обстрела жилого района Донецка
Телеканал «Звезда» показал последствия обстрела жилого района Донецка войсками ВСУ
Район Донецка Текстильщик подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Выпущенный из гаубицы снаряд оставил в земле недалеко от больницы большую воронку. Видео с места события опубликовал телеканал «Звезда».
Корреспондент Станислав Иващенко отметил, что вооруженных сил Народной милиции Донецкой Народной Республики в этой части города нет. Это обычный район, где живут люди, но это не спасло его от обстрела.
«Воронка осталась от падения снаряда, который был выпущен из 120-миллиметровой гаубицы», — добавил журналист.
Он подчеркнул, что снаряд выпустили из населенного пункта Пески, который находится под контролем украинских военных.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации уточнило, что в результате обстрела города погибли четыре человека. В больницу с ранениями госпитализировали женщину.