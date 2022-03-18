Воронка и сильные разрушения. Появились кадры пострадавшего от обстрела жилого района Донецка

Район Донецка Текстильщик подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Выпущенный из гаубицы снаряд оставил в земле недалеко от больницы большую воронку. Видео с места события опубликовал телеканал «Звезда».

Корреспондент Станислав Иващенко отметил, что вооруженных сил Народной милиции Донецкой Народной Республики в этой части города нет. Это обычный район, где живут люди, но это не спасло его от обстрела.

«Воронка осталась от падения снаряда, который был выпущен из 120-миллиметровой гаубицы», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что снаряд выпустили из населенного пункта Пески, который находится под контролем украинских военных.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации уточнило, что в результате обстрела города погибли четыре человека. В больницу с ранениями госпитализировали женщину.